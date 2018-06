Justiça embarga construção de quatro torres no centro do Rio

A Justiça embargou, no fim da noite de sexta-feira, 11, a construção de quatro torres de escritórios, no Centro do Rio. A suspeita é de que a obra, da construtora W Torre Engenharia S/A, teria provocado abalos em imóveis vizinhos. Na madrugada de quinta-feira, o edifício de número 22 afastou-se cerca de cinco centímetros do prédio vizinho. A Igreja de Santo Antônio dos Pobres também foi afetada.

O pedido de embargo da obra foi feito pelos moradores do edifício 22, que permanece interditado. A liminar foi concedida pela juíza de plantão Andréia Florêncio Berto, do Tribunal de Justiça do Rio. "Considerando o risco que o condomínio autor vem sofrendo com a obra, no abalo de sua estrutura, necessária se faz a suspensão temporária da obra até que o local seja inspecionado por um perito judicial imparcial", escreveu a juíza

Em caso de descumprimento da decisão, a empresa deverá pagar R$ 1 milhão de multa diária. A construtora informou que vai recorrer da liminar, por entender que não há ligação entre a obra e os problemas ocorridos.

A construção das torres, que serão alugadas pela Petrobrás, ocupa uma área de 187 mil metros quadrados, entre as ruas dos Inválidos, do Senado, Henrique Valadares e Travessa Dídimo. Para construir seis andares de garagem subterrânea, a empresa cavou um buraco de 22 metros de profundidade, que encheu com a água das chuvas. De acordo com vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), durante o processo para bombear a água do buraco, partículas do solo foram removidas, o que teria afetado a fundação de prédios vizinhos.

Na quinta-feira, oito imóveis chegaram a ser interditados. Seis foram liberados. Cinquenta famílias do edifício 22 ainda estão impedidos de voltar para casa. Na sexta-feira, a W Torre escorou a Igreja de Santo Antônio dos Pobres, construída há 202 anos. A empresa teria se comprometido a restaurar o templo.