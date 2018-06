Justiça Federal envia ao Supremo autos de ação contra Protógenes

O juiz Ali Mazloum, da 7.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decidiu encaminhar o caso ao STF porque Protógenes foi eleito e diplomado deputado federal (PC do B), cargo que lhe confere foro privilegiado perante a instância máxima do Judiciário.

A decisão de Mazloum tem amparo no artigo 53 da Constituição, que prevê o julgamento de deputados e senadores perante o STF.

Criador da Satiagraha - investigação sobre o banqueiro Daniel Dantas -, Protógenes recorreu da condenação ao Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3).

Mazloum considera que compete ao Supremo, agora, julgar a apelação do delegado contra a sentença que o condenou: "A partir da diplomação no cargo de deputado federal do acusado Protógenes de Queiroz, o "juiz natural" do caso passou a ser o STF."

Ele determinou, ainda, o envio ao STF do inquérito que investiga "atividades de espionagem do delegado, missões clandestinas com grampos telefônicos e filmagens ilegais, além de monitoramento de autoridades com prerrogativa de foro".

Na mira de Protógenes estariam juízes, advogados, políticos e jornalistas.