Justiça federal muda termos de decisão da tutela do menino S.

Depois de ter determinado a volta do menino S., de 9 anos, aos Estados Unidos para que viva com seu pai biológico, David Goldman, até que a corte de New Jersey decida sobre a sua guarda, o juiz federal substituto da 16° Vara Federal do Rio, Rafael Pereira Pinto, deu nova decisão em favor do americano na última terça-feira. Sem alterar a sua sentença original, cuja execução foi impedida por liminares do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2° Região, no Rio, ele mudou os termos em que ela deve ser cumprida. Transferiu de New Jersey para o Rio a transição da guarda provisória de S. entre o padrasto, João Paulo Lins e Silva, e o pai.

Veja também:

Menino se queixa do pai americano para psicóloga

Família brasileira acusa pai de S. de frustrar garoto

Pai de S. convoca manifestações nos EUA pela volta do filho

Pela decisão, Goldman tem o direito de ficar com o menino ininterruptamente se permanecer no Brasil durante o processo de apelação no TRF, a quem coube a solução do caso com o arquivamento do Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no STF, na semana passada. As noites de sábado e os domingos e feriados ficariam reservados ao padrasto e aos avós maternos, com quem o menino mora atualmente. Caso Goldman tenha de retornar aos Estados Unidos, o menino ficaria com o padrasto.

S. é disputado na Justiça por Lins e Silva e Goldman desde que a mãe dele morreu no ano passado, no parto da segunda filha. O juiz usou como justificativa o texto da liminar do TRF, que suspendeu apenas o prazo de entrega do menino em 48 horas ao consulado americano. A decisão da corte superior faculta ao magistrado essa mudança e registra que "não há dúvida de que o menor precisa voltar a ter contato com o pai o quanto antes."

O advogado do padrasto, Sérgio Tostes, informou que deve recorrer ao TRF da nova decisão, mas afirmou que a medida é mais adequada aos anseios da família brasileira de S. Embora lute para manter a guarda do menino, o que a família quer agora é que ele não seja obrigado a viajar repentinamente para os Estados Unidos, já que S. teria dito reiteradamente que não deseja isso. No entanto, o advogado vai argumentar que Goldman não tem residência no Rio e estrutura para manter as condições de vida que o menino tem com a família brasileira.

"A decisão do juiz é totalmente extravagante e mostra o reconhecimento dele de que errou ao determinar uma viagem em menos de 48 horas e o cumprimento de um acordo naquele país, fora de sua jurisdição. Para a família, já é uma melhora, já que ele não precisará viajar aos Estados Unidos", afirmou Tostes. Ele lembrou que o TRF deve julgar em breve a ação cautelar ajuizada por ele que pede a suspensão da sentença durante a apelação. Se a resposta for positiva para o padrasto, as medidas de Pereira Pinto são invalidadas totalmente.

Procurados pelo Estado, Goldman e seu advogado, Ricardo Zamariola, não retornaram os contatos. Amigos que o ajudam em sua campanha para o retorno do filho especularam que ele teria muitas dificuldades para se estabelecer no Brasil para o cumprimento da decisão, especialmente porque está em pleno período de temporada em Nova Jersey, onde organiza passeios de pesca turística num barco. O padrasto também não dá entrevistas.