Justiça Federal vê desrespeito à Lei Fiscal e suspende empréstimo de R$ 3,7 bi

A Justiça Federal suspendeu empréstimo-ponte de R$ 3,728 bilhões da Celg S.A., por indícios de que a operação desrespeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma resolução do Senado. A decisão se deveu a pedido de liminar do Ministério Publico Federal. De acordo com a Justiça Federal, o empréstimo, que foi liberado e assinado pelo presidente Lula, também não passou por análise sobre a capacidade de endividamento do Estado. A liberação da primeira parcela de

R$ 1,2 bilhão estava prevista para hoje.