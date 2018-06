Justiça garante reintegração de posse em terreno da Volks A Terceira Câmara do Tribunal de Alçada Cível (TAC) de São Paulo derrubou hoje a suspensão da liminar de reintegração de posse do terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O recurso (agravo regimental) foi analisado por três juízes. Com isso, a reintegração de posse do terreno - onde desde o dia 20 de julho estão cerca de 3 mil famílias - pode acontecer a qualquer momento.