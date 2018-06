Justiça impede saída e venda do Legacy no Brasil O jato Legacy prefixo N600XL que se chocou com o Boeing 1907 da Gol deixando 154 mortos, está na Base Aérea da Serra do Cachimbo, no Pará, sob ordem de seqüestro determinada pelo juiz substituto, Henrique Neiva de Carvalho e Silva, da 1ª Vara Cível Residual de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O avião, fabricado pela Embraer, foi vendido para a empresa de táxi aérea norte-americana ExcelAire. O magistrado explicou que a medida é baseada em indícios de provas, mas garante indenização para a menor G.S.S., de 6 anos de idade, filha do bancário Eduardo Ribeiro de Souza, que morreu no acidente. ?É uma liminar provisória, até que seja julgado o mérito da questão, condenando o culpado. A empresa requerida não possui bens em território nacional, situação que justifica a constrição da aeronave, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados?. Segundo ele, o jatinho, que bateu no Boeing da Gol no dia 29 de setembro, deste ano, só poderá ser retirado pelos proprietários, mediante caução de US$ 24,7 milhões. O valor do Legacy é calculado em R$ 52 milhões. No despacho, o juiz esclarece que "Apesar do processo estar apenas começando e, no futuro outras provas serão produzidas, possibilitando uma análise profunda a respeito dos fatos, entendo adequado deferir o pedido inicial, visto que estão presentes no caso ´sub judice´, os requisitos exigidos pela lei para o seu deferimento. Posto isso, defiro a liminar, nomeando a Agência Nacional de Aviação Civil como depositária". Eduardo Ribeiro de Souza (42), era funcionário do HSBC em Campo Grande, fato que torna legal a decisão judicial, independente de ações do gênero que correm em instâncias federal ou estadual. É uma ação provisória, que será substituída por outra principal. O caso deu entrada no fórum de Campo Grande, no dia 23 de outubro, como medida cautelar movida pelo advogado Danny Fabrício Cabral. No dia 7 do mesmo mês, o desembargador João Mariosi, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já havia impedido que o avião fosse retirado do País.