Justiça intima cinco suspeitos de envolvimento no sumiço de Eliza

SÃO PAULO - A Justiça mineira intimou na manhã desta segunda-feira, 19, cinco suspeitos de envolvimento no sumiço de Eliza Samudio para uma audiência de instrução na próxima quinta-feira, 22.

De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o juiz Elias Charbil, da Vara da Infância e Juventude de Contagem, designou a audiência para ouvir o goleiro Bruno, seu amigo Luiz Henrique Romão, o Macarrão, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o primo do goleiro Sérgio Rosa Sales e José Carlos da Silva, que mora no Rio e deve prestar esclarecimentos por carta precatória.

O menor J. também deve estar presente, mas não será ouvido. Segundo o tribunal, os outros cinco intimados serão obrigados a comparecer e a responder as perguntas do juiz.