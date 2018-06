Justiça manda sem-teto deixarem hotel invadido em São Paulo A juíza da 26ª Vara Cível de São Paulo, Fernanda Soares Fialdini mandou expedir hoje mandado de reintegração de posse em favor do advogado Leon Sznifer e dos demais proprietários do edifício da rua Mauá 360, no central da capital. O imóvel foi invadido por sem-teto na madrugada de 21 de julho. A ação foi coordenada pelo Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC), que ocupou ao mesmo tempo três outros prédios. A juíza autorizou o uso de força policial para desalojar os sem-teto. Na mesma ação, os proprietários do prédio pedem indenização por perdas e danos contra a coordenadora do MSTC Lizete Gomes e demais sem-teto. Todos os proprietários dos quatro prédios invadidos obtiveram liminar de reintegração de posse. Três já foram retomados.