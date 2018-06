Justiça manda soltar pai que espancou filha a chineladas em MS

SÃO PAULO - Foi solto nesta terça-feira, 17, o pai de uma menina de 9 anos preso em flagrante em Campo Grande (MS), após um vídeo entregue anonimamente mostrá-lo agredindo a filha a chineladas. O homem, de 29 anos, foi detido na sexta-feira, 13, pouco depois de a gravação ter sido entregue na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

O desembargador Manoel Mendes Carli considerou que o réu não tinha condições financeiras de pagar a fiança, fixada anteriormente em R$ 2 mil, e concedeu o habeas corpus.

Mesmo assim, o homem foi indiciado por lesão corporal dolosa (quando há intenção) e violência doméstica. A madrasta da menina também foi responsabilizada pelos mesmos crimes, e responde em liberdade.

Em depoimento, o pai contou que ficou nervoso com a filha por ela ter estragado a pintura da geladeira da casa e as agressões eram para educá-la. A menina disse que também havia sido agredida pela madrasta naquele dia, segundo a polícia.

Madrasta. A criança morou com os pais até a separação do casal. Durante dois anos, ela ficou sob os cuidados da avó paterna. Depois, voltou a morar com o pai, que já mantinha relacionamento com a atual companheira. De acordo com a polícia, a menina, que chamava a madrasta de mãe, voltou agora para os cuidados da avó paterna.