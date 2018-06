Justiça manda TAM indenizar passageiro por overbooking A TAM Linhas aéreas terá de pagar R$ 1.100,00 de indenização por danos morais a um passageiro que teve de esperar por oito horas no aeroporto de Brasília, depois de ser informado que não embarcaria para Fortaleza, devido à superlotação da aeronave da companhia, provocado pelo chamado "overbooking". As informações do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A TAM ainda pode recorrer da decisão. A sentença do Quinto Juizado Especial Cível de Brasília destaca que "a venda de passagens aéreas superior à capacidade da aeronave revela desrespeito e descaso com o consumidor, além de demonstrar deficiência na prestação do serviço". O dano moral, de acordo com a decisão, foi evidenciado nos transtornos suportados pelo passageiro com o atraso do vôo, exatamente numa viagem de férias, no dia 25 de fevereiro do ano passado. Ainda segundo o site do TJDF, a companhia aérea alega que, em razão da alta estação, o vôo foi muito procurado por turistas e, por isso, o check-in foi efetuado para aqueles que primeiro se apresentaram ao balcão. Reconheceu a ocorrência do overbooking, mas afirmou que o autor embarcou num vôo poucas horas depois, ocasião em que lhe foi entregue um crédito de R$ 400,00.