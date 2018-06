Justiça marca julgamento de procuradora acusada de torturar criança

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro marcou para as 11 horas do próximo dia 11 de junho a audiência de instrução e julgamento da procuradora aposentada Vera Lúcia de Sant Anna Gomes. Na data serão ouvidas as testemunhas do crime, segundo o Tribunal.

A procuradora é acusada de torturar a menina de 2 anos que pretendia adotar. Vera Lúcia se entregou à Justiça no dia 13 de maio e está presa no complexo penitenciário de Bangu. O pedido de habeas corpus foi negado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).