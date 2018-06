Justiça nega revogação da prisão preventiva do cantor Belo A juíza Rute Viana Lins, da 34º Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do cantor Belo, que se encontra encarcerado em uma delegacia do Rio. Também ainda não foi concedido o habeas corpus solicitado pela defesa. Desta forma, o cantor deve continuar a dividir a cela de seis metros quadrados com sete detentos ? um traficante que é comparsa de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, e quatro integrantes da quadrilha que seqüestrou a atriz Vanessa Bueno, há duas semanas. Os advogados de Belo, nos próximos cinco dias, devem entrar com recurso em instância superior, tentando provar que, por não possuir antecedentes criminais, ter ocupação e residência fixa, Marcelo Pires Vieira - o verdadeiro nome do cantor - não oferece perigo à sociedade e pode defender-se em liberdade. Segundo o Ministério Público, o réu em liberdade poderá tentar uma fuga ou alguma atitude que acabe atrapalhando o andamento do processo. A informação já está no site do Tribunal de Justiça do Rio.