Justiça proíbe festa rave no Rio O juiz José Alfredo Soares Savedra proibiu, por meio de liminar, a realização da festa rave que aconteceria das 23 horas de hoje ao meio-dia deste domingo no Espaço Lonier, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio. Há dois meses esse tipo de festa, muito freqüentada por jovens, inclusive menores de idade, tem sido alvo de ações do Ministério Público do Estado e da polícia. Drogas já foram apreendidas em flagrantes montados por promotores e policiais e organizadores de algumas festas foram processados por associação ao tráfico. Na liminar, o juiz Savedra aceitou argumentos do promotor da Infância e da Juventude Márcio Mothé de que há amplo consumo de drogas em festas rave e de que o local escolhido, em um bairro afastado do centro, não era adequado para esse tipo de evento. Ingressos para a festa já vinham sendo vendidos ao longo da semana, a R$ 35.