Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - A Justiça de Minas Gerais suspendeu em decisão de caráter liminar, neste domingo, 30, o aumento no preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. A ação que, ao menos por enquanto, travou o reajuste havia sido impetrada pelo movimento Nossa BH.

A tarifa do transporte coletivo nas principais linhas na capital mineira iria de R$ 4,05 para R$ 4,50 e seria cobrado a partir deste domingo, segundo anunciou a prefeitura de Belo Horizonte. O reajuste também virou alvo do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), que na última sexta-feira, 28, instaurou inquérito para investigar o aumento.

A promotoria agiu com base em manifestação de outro movimento, o Tarifa Zero. Em nota, o movimento, apesar de comemorar a suspensão da nova tarifa, afirmou que seria necessário mais mobilização para garantia de direitos. O texto diz que "decisões judiciais podem ser revertidas" e chama a população para manifestação marcada para o próximo dia 10 no centro de Belo Horizonte.

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que não vai recorrer. "A Prefeitura de Belo Horizonte informa que não irá recorrer da decisão da Juíza Dênia Taborda sobre as tarifas de ônibus no município".