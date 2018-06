Justiça suspende construção do metrô no Ceará

São Paulo, 27 - A Justiça do Ceará suspendeu nesta segunda-feira, 26, a licença para a construção do metrô na cidade de Sobral, distante 250 km de Fortaleza.

O órgão público responsável deve tomar as medidas cabíveis para a paralisação da obra no prazo de até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, segundo o TJ.

De acordo com ação do Ministério Público do Ceará, contra a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), o Estado do Ceará e o Município de Sobral, a construção do metrô causa degradação ao meio ambiente e viola o Plano Diretor da cidade, além de gerar transtornos à população, pois "está sendo realizada sem planejamento urbano e estudo ambiental", provocando desvalorização dos imóveis.