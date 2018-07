Justiça suspende nomeação de policial reprovado no psicotécnico A Advocacia Geral da União conseguiu suspender a liminar que autorizava a nomeação e a posse de um candidato para o cargo de policial rodoviário federal reprovado no exame psicotécnico do concurso. O candidato havia conseguido uma liminar na 1ª Vara Federal de Campo Grande (MS), suspensa por um agravo de instrumento impetrado pela AGU. O relator do processo, desembargador Baptista Pereira, concordou com os argumentos da AGU de que o artigo 3º, da Lei nº 9.634/98, que criou a carreira de policial rodoviário federal, estabelece que o ingresso neste cargo será por aprovação em concurso público, em duas fases eliminatórias (a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda através de um curso de formação).