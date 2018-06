Justiça tira filme de Mercadante do ar

Depois de tirar do ar inserções do PT de São Paulo protagonizadas pelo presidente Lula e pela ministra Dilma Rousseff, a Justiça Eleitoral suspendeu também a veiculação de filme estrelado pelo senador Aloizio Mercadante (SP). No vídeo, que foi ao ar na segunda, o senador fazia uma série de elogios ao governo Lula e concluía: "Você não acha que, depois de tanto tempo, já é hora de São Paulo dar ao PT a chance de governar todos os paulistas?" Para o corregedor eleitoral, o filme "ultrapassa os limites" da lei que rege a propaganda partidária.