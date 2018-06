Justiça uruguaia decreta prisão de brasileiro por tentativa de roubo

MONTEVIDÉU – A Justiça do Uruguai decretou nessa sexta-feira, 20, 180 dias de prisão preventiva contra um brasileiro acusado de tentativa de roubo de um avião do Aeroporto de Salto, no nordeste do país, na quinta-feira, 19. Um uruguaio e dois paraguaios também foram detidos.

Segundo o jornal El País, o quarteto foi acusado de formação de quadrilha e roubo. A prisão preventiva foi ordenada pela juíza Lucía Granucci sob justificativa de “risco de fuga e importância dos crimes” supostamente cometidos.

O brasileiro e um dos dois paraguaios detidos são pilotos de avião profissionais e, segundo a imprensa local, buscavam levar duas aeronaves. Fontes da polícia disseram que os suspeitos já tinham roubado combustível para aviões em Colônia, no sudoeste do Uruguai.

Outros dois brasileiros que supostamente integravam o grupo foram liberados por “falta de provas”. //EFE