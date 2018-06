Justificativa de ausência no 2º turno vai até dia 30

O eleitor que não votou no 2.º turno das eleições de 2010 tem até o dia 30 para justificar a ausência. Para isso, deve apresentar o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (disponível nos cartórios eleitorais e no site www.tse.gov.br) ao juiz da zona eleitoral em que estiver inscrito. Quem estava fora do País no dia da eleição e não votou deve justificar a ausência em até 30 dias após a volta ao Brasil. Quem não votou no 1.º turno nem justificou o voto até o último dia 2 deve pagar multa de R$ 3,50 para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral.