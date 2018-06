Kaká & Felipão

Luiz Felipe Scolari está desde ontem tentando dizer à imprensa que "é muito difícil explicar numa entrevista" porque aceitou dirigir o Bunyodkor, do Usbequistão. Dá a entender que desaprendeu o português tentando falar inglês, mas quem o conhece sabe que ele só topou se transferir para o futebol do fim do mundo por causa de grana. Muita grana! O que, aliás, é facilmente compreensível dito até para jornalista surdo-mudo. O mundo da bola tem uma dificuldade danada para falar de dinheiro. Agora mesmo, Kaká parece envergonhado de ser o segundo jogador mais caro do mundo. Tem dado entrevistas em três idiomas para convencer o torcedor brasileiro e europeu de que trocou o Milan pelo Real Madrid por causa da crise econômica. Peralá! Alguém que vai embolsar R$ 24,5 milhões por temporada não sabe, decerto, nem o que é crise financeira. Kaká e Felipão não precisam explicar coisa nenhuma. Protagonizam - e isso basta! - a boa notícia da semana: ao contrário do automóvel, o futebol continua sendo um grande negócio em todo o mundo. ELOGIO À DERROTA "O PIB caiu, mas ainda dá um caldo!" Ministro Guido Mantega EGOTRIP "Eu já sabia!" Nelson Jobim, o ministro cheio de si, sobre qualquer coisa que lhe digam ALERTA MÁXIMO Atenção senhores pais: Caetano Veloso está chegando a São Paulo para matar saudades da cidade. Depois não digam que não avisei! Drama virtual Um novo apagão na rede de telefonia de SP infernizou a vida de muita gente que tentou acessar a internet ontem na cidade. No que depender das autoridades que fiscalizam o serviço, vem aí o rodízio de banda larga. O céu é o limite Cientistas japoneses encerram hoje uma experiência espacial lançando a nave não tripulada utilizada na missão contra a superfície da lua. Se houver revide, aí a pesquisa cresce muito de importância. Lei do cão Se, por causa da superlotação das cadeias gaúchas, homicídio não dá mais prisão no Rio Grande do Sul, francamente, pra que tanto barulho por causa de caixa 2 no governo?! Loucos do Hamas O pessoal do Hamas já está ensaiando o hit Aqui tem um bando de loucos... para Corinthians x Flamengo, o "jogo da paz", acertado para o fim do ano, na Palestina. Tomara que ninguém dê a ideia de soltar aqueles foguetes quando os times entrarem em campo. Bom de PIB Ziraldo teve um pesadelo horrível! Sonhou que esse papo de "PIB negativo" era com ele. O cartunista, como se sabe, nunca falhou! O último a saber Madonna pode dar uma filha adotiva a Jesus no Dia dos Namorados. Ele ainda não sabe da surpresa, mas só se fala disso no Malauí!