Karaokês onde a lei não canta Carta 19.723 Moro na Rua Maestro Bortolucci e não dormimos há meses porque o bar vizinho instalou um karaokê, mesmo não tendo proteção acústica e alvará de funcionamento. A gritaria vai pela madrugada, com bêbados urinando na rua e portões, jovens fazendo rachas, venda de bebida para menores, prostituição e drogas, o que pode ser averiguado em qualquer madrugada de 6.ª feira, sábado, domingo e feriados. Conversamos com o dono, que diz estar ?de mãos atadas? quanto à freguesia. Ninguém pode falar nada por ser alvo de ameaças tanto do dono como dos que freqüentam o bar. Meu marido e eu somos aposentados, doentes, e só dormimos com calmantes. O lugar nem placa tem: antes era chamado de ?bar do fofinho?, agora é o ?karaokê?. Fica na esq. da Sen. José Ermírio de Moraes com Rua Maestro Bortolucci. Não ponham meu nome, pois tenho medo de represálias. D.A. A Prefeitura responde: "Determinadas ações do Psiu, como esta, só podem ser realizadas com o apoio da Polícia Militar - mas no dia marcado para a ação houve um imprevisto e a PM não pôde acompanhar os fiscais. A vistoria foi reprogramada. A Sub Jaçanã informa que já iniciou ação de legalização para o bar, que tem 90 dias (resposta de 21/5) para comprovar a sua legitimidade e se regularizar. Depois disso, se ainda não tiver licença, o bar será interditado. Os rachas e outras questões são perturbação da ordem pública; assim, enviei a denúncia para a PM. Peço mais um pouco de paciência para que possamos resolver o transtorno." ANDREA MATARAZZO Secretário das Subprefeituras Carta 19.724 Mais cantoria Moro no Itaim Bibi; na esquina da Tabapuã com a Renato Paes de Barros há um bar-lanchonete que abriu um karaokê no andar de cima. O pessoal canta por mais de cinco horas, principalmente às sextas-feiras, dia de happy hour. Não entendo a falta de cidadania, pois o nosso direito acaba onde começa o alheio. Não sou contra o divertimento, só acho que ele deve se restringir a quem participa. Que tal fazer paredes à prova de som, como nas gravadoras? Já reclamei ao Psiu, mas a festa continua. MARIA BERENICE MATTEDI Itaim Bibi A Prefeitura responde: "A Sub Pinheiros foi informada do transtorno que o bar vem causando e mandou fiscais verificarem os documentos; na vistoria de 13/5, a documentação estava de acordo com a lei, inclusive alvará de funcionamento. No dia 16 o dono do bar esteve na subpref. e garantiu que o karaokê não mais funcionará. Mesmo assim, o Psiu marcou nova visita ao local (resp. de 21/5), e, se o karaokê estiver funcionando, será feita medição de nível do ruído." ANDREA MATARAZZO Secretário das Subprefeituras A leitora informa que não houve mais barulho. Desde novembro estão fazendo uma obra em um imóvel na esq. da Oscar Freire com a Haddock Lobo, identificada apenas pelas letras ?SH? num tapume. Desde o início, a lei do silêncio é desrespeitada, pois eles trabalham aos domingos e feriados e, na semana, em horários impróprios. É impossível descansar em qualquer dia e horário. Já fizemos várias reclamações ao Psiu, polícia e subprefeitura, mas tudo leva a crer que o dono do imóvel ou a construtora têm algum poder para que não se respeite a lei. JOSÉ L. de MOURA COUTINHO Cerqueira César A Prefeitura responde: "Esteja certo de que a construtora não está acima da lei - assim como a Prefeitura, que deve respeitar a legislação. A obra no imóvel na esquina citada é regular, conforme atesta a Sub Pinheiros, responsável pela região. Em relação ao barulho, agentes do Psiu estiveram no local no dia 19/5, constatando que o ruído está dentro do que é permitido pela legislação. Peço ao leitor que, caso o problema persista, nos avise, para que uma nova vistoria seja feita."ANDREA MATARAZZO Secretário das Subprefeituras A carta do leitor é de 5/2. O sr. José Leonardo informou à coluna, no dia 2, que a fiscalização foi feita apenas em maio, quando a obra já havia terminado. E a loja foi inaugurada em meados de maio. Agradeço em nome da família do sr. Shoji Akutsu ao Hospital de Sete Barras, Hospital de Pariquera-Açu e à Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos, bem como aos médicos, enfermeiras e demais funcionários, pelo carinho e dedicação durante seu internamento e passagem. NAOYUKI OHE Capital Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para spreclama.estado@grupoestado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.