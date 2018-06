Karine, namorada de Casagrande, tem alta Karine Vasconcellos, de 33 anos, namorada do ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande, recebeu alta ontem do hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo. No sábado à noite, ela e Casagrande sofreram um acidente de carro na Lapa, zona oeste. Segundo a assessoria do hospital, Karine não teve seqüelas e seguiu para repouso absoluto em casa. O ex-jogador teve alta anteontem e também se recupera em casa.