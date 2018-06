Kassab assiste a desfile japonês na abertura da SPFW Para fazer jus ao tema do evento - a imigração japonesa -, a abertura da 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW), na noite de ontem, teve a participação da grife japonesa MintDesigns, representada pelos estilistas Nao Yagi e Hokuto Katsui. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) acompanhou o desfile na primeira fila. Na passarela, os japoneses dividiram a coleção em duas partes: a primeira contou com peças de verão, com vestidos soltinhos (sempre na altura dos joelhos e com gola canoa), em tons pastel. A segunda parte foi para os dias mais frios, com malhas pesadas e estamparia geométrica. ''A abertura do evento tinha de ser com profissionais japoneses, já que estamos há quase dois anos pensando nessa temporada'', disse Paulo Borges, diretor do evento. O investimento da 25ª edição da SPFW é de quase R$ 7 milhões, sendo esperado retorno, de acordo com a organização, de quase R$ 85 milhões.