Kassab aumenta gastos com publicidade Em três decretos publicados no sábado, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) remanejou verba do orçamento para aumentar em R$ 45 milhões a previsão de despesas com propaganda de seu governo. Um deles transferiu R$ 15 milhões para publicações de interesse do Município. Os outros aumentaram em R$ 15 milhões cada um a verba para a publicidade.