Kassab dá 3 pastas para partidos aliados de Dilma A aproximação de Gilberto Kassab com a base de apoio à presidente Dilma Rousseff deu as caras no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo. Dois partidos aliados da petista foram oficialmente incluídos no secretariado do prefeito, o que incomodou o PT paulistano.