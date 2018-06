Kassab é vaiado no sambódromo paulista O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi vaiado pelo público nas arquibancadas paulista ao ter a sua presença anunciada no sambódromo. Kassab entrou pelo camarote da prefeitura e não quis comentar a manifestação. O prefeito alegou não ter ouvido as vaias. Sobre a festa, o prefeito afirmou que "a cidade de São Paulo está, cada vez mais, fazendo um carnaval que se iguala ao do Rio de Janeiro." O prefeito, que chegou ao sambódromo pouco antes do início do desfile da Imperador do Ipiringa, surpreendeu ao chegar com um bottom na camisa com os dizeres "São Paulo, Cidade Limpa". "O objetivo é apenas lembrar que temos uma campanha na cidade." Segundo ele, a peça foi um presente de um "entusiasta do projeto". Kassab não soube dizer quem fez o bottom, pois o material foi deixado na prefeitura.