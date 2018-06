Kassab inaugura nova avenida na Zona Leste A avenida Eduardo Sabino de Oliveira, que interliga a ponte Senador José Ermírio de Moraes com a avenida José Arthur da Nova, em São Miguel Paulista, na Zona Leste, foi inaugurada na manhã deste domingo, 30, pelo prefeito Gilberto Kassab, segundo informa a Secretaria de Comunicação da prefeitura paulistana. Com um quilômetro de extensão e duas faixas em cada sentido, a obra custou R$ 4 milhões e foi construída em parceria entre a prefeitura e a empresa Nitroquímica, do Grupo Votorantim, situada ao lado da avenida. O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Roberto Scaringella, informou que a empresa estima o tráfego da nova avenida em 6 mil veículos por hora em cada sentido. Segundo o secretário de Infra-Estrutura Urbana e Obras, Antônio Arnaldo de Queiroz, a avenida facilita o tráfego tanto de quem sai da avenida Ayrton Senna em direção a São Miguel Paulista e Itaim Paulista, como para que em direção ao Centro de São Paulo.