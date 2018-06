Kassab indica que seu sucessor em 2012 pode sair do PSDB Sem ter definido um sucessor para disputar seu cargo daqui a dois anos, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) sinalizou ontem que o candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012 poderá sair do PSDB. "Não precisa ser necessariamente do DEM, pode ser da nossa aliança, um tucano. Por que não?", afirmou Kassab ao Estado, pouco antes de acompanhar Afif Domingos na Escola Morumbi, no Jd. Europa, onde o candidato a vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) votou, por volta das 9h30. Declarou também que não está de saída para o PMDB. "Não existe isso."