Kassab lança edital de chip na próxima semana O prefeito Gilberto Kassab (DEM) lança até o fim da próxima semana o edital de licitação para instalar chips de identificação nos veículos que circulam na capital, com base em um convênio com a Secretaria da Segurança Pública, responsável pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O edital vai definir o cronograma de instalação dos aparelhos. A Prefeitura e o Estado assinam o convênio para cumprir a Resolução 212 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Em vigor desde novembro, a resolução obriga os departamentos estaduais a instalarem chips de identificação, a partir de maio de 2008, com 3,5 anos de prazo para concluir o trabalho em toda a frota. Kassab afirmou que o proprietário do veículo registrado na capital não vai pagar pela instalação do chip, que será bancado com recursos do orçamento municipal. Com o sistema, espera-se melhorar a fiscalização sobre veículos sem licenciamento ou com atraso no pagamento de IPVA.