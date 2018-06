Kassab lança PSD em MG com elogios a Aécio e Anastasia Com apoio declarado ao governador tucano Antonio Anastasia e elogios ao senador Aécio Neves (PSDB-MG), o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, lançou ontem em Minas o PSD. Kassab não quis adiantar, porém, o rumo do partido na sucessão de 2014.