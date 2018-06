Kassab paga torneio de truco

A gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM) transferiu ontem R$ 2,3 milhões para 19 eventos esportivos que serão realizados por meio de parcerias com entidades, do futebol ao tae kwon do. Entre as modalidades beneficiadas, a quarta maior verba, de R$ 223,4 mil, coube ao 3º Campeonato Municipal de Truco, que será organizado pela Associação Cidade Unida Pelo Esporte de Base e Ligas Amadoras (Cuebla). A verba ao truco contempla de forma integral uma emenda do vereador Juscelino Gadelha (PSDB). O tucano também indicou que a Cuebla deveria organizar o evento. Não é a primeira vez no ano que a Secretaria Municipal de Esportes paga um evento que contempla emenda. No início de abril, a pasta liberou R$ 143,5 mil para realizar a Copa Universitária Paulista Aurelio Miguel, evento que promoveu o nome do vereador Aurelio Miguel (PR). Antes, em março, a secretaria já havia concedido, com base em duas emendas do vereador Dalton Silvano (PSDB), R$ 75 mil para a realização do Torneio de Aniversário de Cidade Tiradentes e outros R$ 25 mil para o Passeio Ciclístico Mirna Leandro de Castro. Gadelha, Silvano e Miguel integram a base governista que ajudou a votar projetos do Executivo, como a concessão da Nova Luz e o pacote climático. A fatia reservada ontem ao evento do truco é maior do que a destinada, por exemplo, a competições de esportes olímpicos e praticados na rede municipal de ensino. O 2º Campeonato Paulista de Vôlei (R$ 186,5 mil), o Festival de Natação (R$ 13.866) e o 2º Congresso Internacional de Tênis (R$ 10 mil) ficaram com verbas menores. Nenhuma competição de basquete, por exemplo, teve verba liberada. Segundo o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, o apoio ao truco se deve principalmente à "abrangência da modalidade" e ao apoio do vereador Gadelha. Feldman também afirma que o jogo se insere na modalidade "jogos mentais". A maior fatia, de R$ 792,79 mil, ficou com o Campeonato de Futebol Amador. O torneio com 428 times é, pelo terceiro ano consecutivo, patrocinado pelo governo municipal. Sobre o critério para a escolha das entidades e dos eventos, o secretário disse ter uma "cartilha" com regras. "O vínculo da entidade com o Programa Clube-Escola pesa bastante", disse. "Não incentivamos só os esportes clássicos. Temos o truco, que tem característica cultural. Quanto maior a abrangência das atividades esportivas, melhores opções tem a população." O governo informou também estar investindo em outros eventos, como torneios de tênis (R$ 373 mil em 2009), e que os eventos indicados por emendas passam pela mesma avaliação técnica das demais propostas. A assessoria do vereador Gadelha informou que o torneio de truco reúne mais de 500 duplas e informou que o vereador, doente, não poderia falar. COMPETIÇÕES PATROCINADAS 3.º Campeonato Paulista de Futebol Amador: R$ 792 mil Maratona Internacional de São Paulo: R$ 300 mil Oficinas de Skate: R$ 278 mil 3º Campeonato Municipal de Truco: R$ 223,4 mil Boxe Amador 2009: R$ 222,7 mil 2º Campeonato Paulista Municipal de Vôlei: R$ 186,5 mil Campeonato In Line Street Pro: R$ 60 mil Programa Clube Escola: R$ 44,9 mil Taça Metropolitana de Ginástica Acrobática e Copa Paulistana de Ginástica Artística: R$ 40 mil Campeonato Paulista de Tae kwon do 2009: R$ 35 mil Campeonato Paulista de Jiu-Jítsu - 1ª Etapa: R$ 33,7 mil 15.ª Pedalada Mirna Leandro de Castro: R$ 25 mil