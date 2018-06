Kassab promete ampliar Anhembi O sambódromo do Anhembi deve ter a área construída ampliada para o carnaval de 2010. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse ontem em visita ao local que vai desapropriar a área de um posto de gasolina no encontro da Avenida Olavo Fontoura com a Marginal do Tietê para aumentar a área de dispersão. Kassab disse também que está em fase adiantada o processo de instalação da Fábrica dos Sonhos - projeto para receber barracões das 14 escolas do Grupo Especial, arena de shows, museu do carnaval e polo de capacitação profissional. Em janeiro de 2008, Kassab dizia que a Fábrica estaria pronta neste ano. O projeto ficou pronto em 2005. A Fábrica será construída numa área de 77 mil metros quadrados, atrás do Fórum Barra Funda, ao custo estimado de R$ 120 milhões. Segundo a SPTuris, o Tribunal de Contas revisou o projeto, que foi contestado, e "a licitação deve ser reaberta em breve".