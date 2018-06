Kassab quer fazer parceria com o Rio para Carnaval O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), afirmou no sábado, em visita ao Anhembi, que pretende fazer uma parceria entre os Carnavais paulistano e carioca, a partir do ano que vem. O objetivo é atrair turistas para as duas cidades, uma vez que os desfiles dos Grupos Especiais são realizados em dias diferentes, a partir de propagandas compartilhadas e pacotes negociados com agências. "Isso vai beneficiar as duas cidades", disse. Ele ressaltou, porém, que ainda não fez nenhum contato formal com o prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL). Kassab ainda conferiu como serão os novos lugares para deficientes físicos no sambódromo. Além do B, os setores D e G terão vagas restritas. No total, haverá cem lugares para pessoas com necessidades especiais.