Kassab viaja e presidente da Câmara assume prefeitura A cadeira de prefeito de São Paulo terá esta semana seu quarto ocupante em pouco mais de dois anos. Com a viagem de Gilberto Kassab (do recém-criado Democratas, ex-PFL) à Europa - desta quarta-feira até sábado, para conferência sobre políticas públicas -, a capital será comandada pelo presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos Rodrigues (PR, ex-PL). Antes, já haviam sido prefeitos José Serra (PSDB), que renunciou para concorrer ao governo, Kassab e o ex-presidente da Câmara Roberto Tripoli (PV), que ficou no cargo por três dias. Rodrigues disse que deve despachar do Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura. ?É um período curto, vou cumprir a agenda já prevista para o prefeito?, disse ele, que já declarou sonhar em concorrer ao comando da capital.