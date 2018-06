'Ken humano' será sepultado nesta tarde em MG

FRANCA - Será sepultado no final da tarde desta sexta-feira, 5, o corpo do modelo Celso Santebañes, de 21 anos, que ficou conhecido como 'Ken Humano' por se parecer com o boneco amigo da Barbie. Ele está sendo velado na casa dos avós, em Araxá (MG), cidade na região do Alto Paranaíba.

A família informou que o enterro será às 18h no Cemitério São João Batista. O velório é realizado no bairro de Santo Antônio desde o início da manhã, quando foi translado de Uberlândia (MG), onde o jovem estava internado e morreu vítima de uma pneumonia.

No velório, familiares e amigos lamentavam a morte do rapaz que perdeu a vida quando começava a ganhar notoriedade. Ele já até vivia de cachês para comparecer a festas e eventos, mas a descoberta de um câncer no ano passado mudou tudo. "Ele tinha um plano, mas Deus tinha outro", lamentou o pai Célio Antônio Borges.

O modelo estava internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde morreu nesta quinta, 4. Ele ganhou notoriedade após adotar a aparência do Ken, chegando a fazer cirurgias com esta finalidade. Porém, ainda este ano, pretendia lançar "Celso Dolls", um boneco baseado em sua própria imagem.