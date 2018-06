Kombi pega fogo e interrompe trânsito na Marginal do Tietê Uma Kombi pegou fogo no final da tarde desta sexta-feira, 2, e interrompeu o tráfego na pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, sentido Lapa-Penha. O veículo pegou fogo por volta das 17h30, mas as causas eram desconhecidas. Ninguém se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros. O tráfego foi interrompido na marginal por cerca de 30 minutos, o que causou cerca de 5,5 km de congestionamento nas duas pistas da via, entre as pontes Atílio Fontana e do Limão. Às 19 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 131 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A média para o horário é de 138 quilômetros. Também havia problemas na Avenida dos BAndeirantes, sentido da Marginal do Pinheiros, onde o motorista reduzia a velocidade por sete km, a partir da Rua Brasópolis. No corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, havia 5,5 km de lentidão entre os viadutos Pedroso e Indianópolis.