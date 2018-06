Laboratório contra lavagem de dinheiro receberá recursos do Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça está investindo mais de R$ 1,6 mi para equipar o governo de São Paulo por meio do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), inaugurado anteontem na capital paulista. A afirmação foi feita pelo secretário nacional de Justiça, Pedro Abramovay (foto). "O laboratório representa um instrumento moderno e avançado para que os órgãos que combatem o crime possam falar a mesma língua", disse durante a inauguração. O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, também participou da solenidade, no Palácio da Polícia Civil de São Paulo. O laboratório é o segundo do Estado a contar com uma unidade no Ministério Público Estadual. "Lavagem de dinheiro não fazia parte das preocupações da Segurança Pública", ressaltou Abramovay. Com o laboratório, a Polícia Civil e órgãos parceiros poderão produzir provas relevantes em casos complexos que envolvam o fluxo de ativos ilícitos.