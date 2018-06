Laçador, símbolo de Porto Alegre, muda de lugar A estátua do Laçador, símbolo de Porto Alegre, foi transferida para um novo local neste domingo. O monumento de quatro toneladas de bronze estava na confluência das avenidas Farrapos e Ceará com a BR-116 e foi transportado para uma praça em frente ao antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho, na avenida dos Estados, na zona norte da cidade. A mudança se tornou necessária para que a prefeitura possa construir um viaduto de acesso à Terceira Perimetral na área onde estava a estátua. No novo local, a 600 metros do antigo, o Laçador continuará visível a todas as pessoas que chegam a Porto Alegre pela BR-116 ou que se deslocam do aeroporto para o centro da cidade. Obra do escultor Antônio Caringi, inaugurada em 1958, a estátua simboliza o homem do campo e, mesmo assim, em pouco tempo tornou-se o ícone mais lembrado da capital gaúcha. Tanto que em 1991 foi escolhida pelos moradores como símbolo da cidade em concurso promovido pelo Banco Itaú e RBS. Como monumento ligado ao imaginário gaúcho, a estátua foi transportada sob acompanhamento da Brigada Militar e de grupos de cavaleiros ligados ao Movimento Tradicionalista.