Ladeiras de Olinda recebem 40 troças Olinda se manteve ontem como um salão do carnaval de rua. Suas ruas e ladeiras foram tomadas por mais de 40 agremiações, com destaque para a troça Bacalhau do Batata. O grupo foi criado pelo garçom Isaías Ferreira da Silva, o Batata, há 47 anos, para que trabalhadores curtissem a folia. Mais de 700 agremiações desfilaram em todo o carnaval. A cidade recebeu 250 mil turistas por dia.