'Lado A, Lado B' aborda ocupação dos alunos, maconha nos EUA e o Parque Chácara do Jóquei

No quinto programa do 'Lado A, Lado B', os irmãos Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, comentam a ocupação dos estudantes do Centro Paula Souza em protesto contra a máfia da merenda escolar em São Paulo, o acesso dos jovens à maconha nos EUA, e a inauguração do Parque Chácara do Jóquei, também na capital paulista.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estado no YouTube. Confira o programa desta semana: