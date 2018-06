Ladrão arranca poste com carro roubado Um Peugeot 307 vinho furtado foi abandonado na madrugada de ontem após bater em um poste na esquina da Avenida Brasil com a Rua Guadalupe, no Jardim América, zona sul de São Paulo. Com o choque, um poste da Eletropaulo foi derrubado e caiu sobre a mureta lateral de um laboratório especializado em medicina diagnóstica. O motorista do carro fugiu, levando as chaves do veículo, e ainda não foi localizado. Uma equipe da Eletropaulo foi enviada ao local para consertar a fiação. Segundo a Polícia Civil, o Peugeot foi furtado na noite de terça-feira na Alameda Tietê, que fica na mesma região.