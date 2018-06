Ladrão ataca entrevistada durante reportagem sobre roubos

Uma mulher foi atacada por um ladrão nesta quarta-feira, 9, no Centro do Rio de Janeiro, no momento em que dava entrevista sobre roubos para o RJTV, programa da emissora de televisão Rede Globo. As imagens registram a ação do rapaz, que puxa o cordão de ouro do pescoço da entrevistada. Ele chega a quebrar o cordão, mas não consegue levá-lo. No susto, o repórter chega a correr atrás do ladrão, mas em seguida desiste, e o rapaz foge.

Antes da ação, o repórter questionava a entrevistada: "E esse colarzinho?". Ela responde, rindo: "É um chamarisco para bandido, né?". Em seguida, o jornalista insiste: "Está com medo não? Porque a senhora sabe que esta região está braba, né?". A mulher começa a responder - "É, pior que é né, mas eu nem..." -, mas é interrompida pela tentativa de roubo.

Depois do susto, a vítima conta, ainda assustada: "Chegou a arranhar o meu pescoço. Fiquei até nervosa". A reportagem mostrou diversos flagrantes de ladrões praticando assaltos e furtos na Avenida Presidente Vargas. Segundo o RJTV, esta foi a terceira vez, em menos de três anos, que a equipe de reportagem da TV Globo faz flagrantes de roubos no Centro.