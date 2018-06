Ladrão de carro é morto durante perseguição em São Paulo O ladrão de carros Wesley Nascimento Santana foi morto, por volta das 21 horas de quarta-feira, após ser perseguido por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e por um policial militar à paisana que ocupava uma Parati vermelha. Wesley foi flagrado trafegando pelas ruas do Tatuapé, zona leste da capital paulista, em um Audi A-3 preto, que havia sido roubado minutos antes de um estacionamento na Rua Visconde de Laguna. Durante a perseguição, já na Praça Santa Terezinha, Wesley bateu o Audi contra um Volks Fox e um Renault Clio. Ao deixar o carro, já ferido por um tiro disparado pelo policial militar à paisana, o criminoso ainda conseguiu correr para o interior de uma residência nas imediações, onde, numa suposta troca de tiros com a Rota, acabou morrendo. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial, de Vila Carrão.