Ladrão de fios elétricos é preso em Cotia Um integrante de uma quadrilha que age na região de Cotia roubando fios elétricos e cabos telefônicos foi preso nesta madrugada. Antonio Justino da Silva foi apanhado pela Guarda Civil Metropolitana com cerca de 200 quilos de fios de cobre. Dois de seus comparsas conseguiram fugir. As companhias telefônicas vêm apresentando queixa de furtos semelhantes, na região, há mais de um mês. Ontem, patrulhando em ruas de Caucaia do Alto, guardas civis suspeitaram de uma perua marrom parada junto a um matagal. Três homens, que estavam do lado de fora, correram mato adentro, ao avistarem da viatura policial. Perseguido, Antonio foi apanhado. Ele contou que já trabalhou como segurança, mas está desempregado e tem sobrevivido como catador de papel. No veículo os guardas encontraram fios elétricos e os cabos telefônicos. Na delegacia, o preso contou que grande parte do cobre apreendido foi apanhada no galpão de um empresa de poços artesianos que está desativada por falência. Também admitiu que cerca de 300 metros de cabos telefônicos foram retirados de postes numa rua próxima, onde há um condomínio. Afirmou que esse material é vendido a R$ 3,50 o quilo. Revelou quem sãos seus comparsas, mas até o final da madrugada a polícia não os havia localizado.