Ladrão é identificado após postar vídeo de roubo na web

SÃO PAULO - Um vídeo postado por um assaltante no YouTube ajudou policiais da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista (Deltur) em Porto Seguro (BA) a identificar o criminoso. As imagens mostram Renei de Sá Santos, 19 anos, assaltando um casal de turistas na praia. A filmagem foi feita por um comparsa adolescente, que também está sendo procurado.

Renei fugiu da equipe da Deltur na última quinta-feira, 30, após ser localizado na residência da família no distrito de Arraial d''Ajuda. Ele abandonou num matagal duas sacolas contendo, além das suas roupas, três máquinas fotográficas, óculos esporte e um relógio, todos itens roubados. Uma das máquinas fotográficas apreendida pertence ao casal de turistas do Ceará que aparece sendo assaltado no vídeo. Numa das sacolas havia também R$ 360 em espécie, a cédula de identidade do assaltante, além de um par de tênis onde ele escondera o revólver calibre 38 usado para intimidar as vítimas.

Diante da repercussão da imagem do assalto disponibilizada no Youtube, Renei decidiu apagar fotografias suas postadas nas redes sociais Orkut e Facebook, mas alguns internautas conseguiram transpô-las para outras páginas. "Renei já vinha sendo investigado e a imagem dele na internet auxiliou a polícia a localizá-lo", informou o delegado Ricardo Feitosa. Ele já solicitou à Justiça a prisão preventiva do assaltante.