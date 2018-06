Ladrão é morto ao assaltar com arma de brinquedo Um adolescente foi encontrado baleado, às 22h35, à altura do número 1800 da Rua Viera de Moraes, no campo Belo, zona Sul de São Paulo. Ao seu lado havia uma arma de brinquedo, muto semelhante a uma pistola automática. A polícia foi informada por testemunhas que ele tentou assaltar um transeunte e foi baleado no revide. Morreu ao ser socorrido por PMs. Leando Gomes dos Santos, de 17 anos, residia em Americanópolis, também na zona Sul. Os policiais da viatura M-12109 o encontraram ferido com vários disparos e o socorreram ao PS do Hospital São Paulo, onde chegou morto. O inquérito foi instaurado no 27º DP - Campo Belo e não está afastada a possibilidade de que ele tenha tentado assaltar um PM à paisana, uma vez que nas proximidades fica o 12º BPMM. O delegado registrou a ocorrência como sendo "ato infracional/resistência/homicídio doloso".