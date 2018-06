Ladrão fica entalado na chaminé e desaba no chão em SC Um jovem ficou entalado na chaminé de uma lanchonete ao tentar roubar o local. O caso aconteceu em Balneário Piçarras (SC), no bairro Nossa Senhora da Paz na madrugada desta quarta-feira, 6. De acordo com o que o Corpo de Bombeiros informou ao portal Terra, a chaminé desabou depois que o rapaz de 24 anos ficou preso. Ele foi encontrado deitado no chão, dentro da estrutura de alumínio. Foi necessária uma ferramenta hidráulica para cortar o material e retirar o rapaz. Foi detido e encaminhado à delegacia.