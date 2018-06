Ladrão furta moto no Ceará, mas a devolve e deixa bilhete para dono

FORTALEZA - Na cidade de Russas, a 172 quilômetros de Fortaleza, um ladrão furtou uma motocicleta e depois a abandonou, deixando um bilhete para o dono. "Ajeita essa porqueira, macho. Não dá nem pra fazer um assalto. Isso não serve nem pra botar no lixo, seu fuleiro. Compre uma brozinha, macho. Valeu, compadre", dizia a mensagem escrita à caneta em um pedaço de papel, que foi encontrado na moto.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o veículo, que era um pouco antigo e tinha problemas mecânicos, foi encontrado, nesta terça-feira, 5, abandonado na zona rural da cidade. Há suspeita de que o ladrão more nas proximidades de onde foi feito o furto. Foram feitas buscas, mas até a manhã desta quarta-feira, 6, o ladrão não havia sido identificado.

A Polícia acredita que o ladrão tenha pego a moto para fazer assaltos, mas viu que não daria para fazer fugas em alta velocidade com ela.