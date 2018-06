Ladrão morre ao tentar roubar veículo oficial no Paraná

Um assaltante morreu e dois conseguiram fugir, na noite de segunda-feira, 10, ao tentarem roubar um veículo Chevrolet Omega oficial na garagem de uma residência alugada pela Casa Militar e utilizada por seguranças do governador do Paraná, Orlando Pessuti, do PMDB, que mora na casa aos fundos do imóvel invadido, na Rua Eugênio Mocelin, no bairro Boa Vista, região centro-norte de Curitiba.

Armado com um revólver calibre 38, de numeração raspada, um dos assaltantes, ainda não identificado - pois segundo a polícia não portava documentos - tentou render um dos policiais - à paisana - que havia acabado de estacionar o veículo na garagem, cujo portão ainda estava aberto. Sem saber que a casa era alugada por PMs a serviço do governador, o bandido foi surpreendido pelos demais.

Na troca de tiros, o assaltante foi baleado e morreu no local. Os outros dois correram e conseguiram escapar. O governador Orlando Pessuti já havia sido deixado em casa pelos policiais. O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), no bairro de Vila Isabel.