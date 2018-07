Ladrão que roubou carro de FHC é preso de novo Alexsandro Aparecido Rosa, 26, foi preso ontem quanto tentava roubar um carro no bairro do Limão, zona oeste de São Paulo. A surpresa, no entanto, foi quando Rosa começou a contar aos policiais que tinha furtado, em 1999, um carro do presidente Fernando Henrique Cardoso. O ladrão revelou, com visíveis sinais de orgulho, que ficou preso durante apenas um mês depois de ter roubado o carro de FHC. Hoje, ele tentava furtar um Fiat Prêmio, quando policiais que faziam uma ronda ouviram o alarme de um carro. Assim que os soldados se aproximaram, Rosa saiu correndo, mas depois se entregou. O carro provavelmente seria vendido a um desmanche, uma vez que a comercialização das peças é mais rentável do que a venda do veículo inteiro. Depois de ser preso em flagrante, Rosa saiu com policiais para indicar o receptador dos carros roubados. Ele também iria mostrar aos policias onde é possível encontrar outros veículos roubados.